Tra i tanti presenti all'evento 'United for Meyer' c'è anche il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati, il quale inevitabilmente ha parlato del destino di Alessandro Buongiorno, al centro di tantissime voci di mercato tra Napoli e la Milano nerazzurra: "Per Buongiorno sono momenti delicati, è un ragazzo che è cresciuto con noi, una persona eccezionale e un grande giocatore. Stiamo valutando bene con lui cos'è giusto fare. L'Inter su di lui? Bisogna chiedere a Piero Ausilio... Ci hanno chiamato tante squadre, anche Piero sicuramente era interessato come altri club e lo sono ancora adesso. Nel calcio può succedere di tutto. Per Alessandro siamo in fase di valutazione, è una cosa molto importante per noi perché al di là della parte economica è un pezzo della storia del Torino".

Ma perché Buongiorno ha scelto il Napoli? Cosa lo ha spinto?

"Faccio fatica a rispondere: che abbia scelto o no, finché non si fanno le cose non si può sapere. Eventualmente lo chiederete a lui".

Vogliacco eventuale sostituto?

"No, ha caratteristiche completamente diverse".

Sull'interesse per Pio Esposito.

"In questo momento abbiamo Duvan Zapata che ha fatto un grandissimo campionato, Toni Sanabria nel quale crediamo molto e Pietro Pellegri che è un ragazzo ancora giovane, quindi in questo momento siamo al completo. Posso dire che Esposito è un giocatore che ho seguito tanto anche personalmente quest'anno, ha fatto molto bene e secondo me ha il potenziale giusto per il futuro".

