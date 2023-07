Martin Satriano torna in Ligue1 ed indossa di nuovo la maglia del Brest, club in cui aveva già avuto una positiva annata in prestito prima dell'esperienza all'Empoli. L'ufficialità, come anticipato dalla nostra redazione (LEGGI QUI), è arrivata nella giornata di oggi: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Martin Satriano al Brest - si legge nel comunicato -. L'attaccante classe 2001 si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024".

Martin Satriano si trasferisce al Brest a titolo temporaneo — Inter (@Inter) July 14, 2023

