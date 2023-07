Tutto fatto per il prestito di Martin Satriano al Brest. Come anticipato in esclusiva da FcInterNews (rileggi qui) sull’attaccante uruguaiano, a parte la Dinamo Zagabria, era vivo anche l’interesse di Lens, Lille, Montpellier e ovviamente del club bretone, che alla fine ha avuto la meglio. Già quest’oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità del trasferimento, un prestito secco di un anno. Il calciatore è già in Francia, col suo procuratore Nick Maytum.