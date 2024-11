L'Inter annuncia un importante rinnovo di contratto. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità: Yann Bisseck rinnova il suo contratto con il club nerazzurro fino al 2029, con uno stipendio che passerà dai 700mila euro a stagione a circa un milione e mezzo di euro. "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann-Aurel Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029", si legge nella nota.

Il resto del comunicato prosegue ricordando che "la storia di Yann-Aurel Bisseck non si è sempre sviluppata con percorsi lineari: nella sua vita il difensore nerazzurro ha dovuto affrontare diverse difficoltà, a volte ricominciando da zero. Dal suo arrivo all'Inter però Yann ha conosciuto nuovi aspetti di sè stesso, crescendo tantissimo dentro e fuori dal campo: un cammino che l'ha portato al prolungamento di contratto fino al 2029. Nel corso dei suoi primi 14 mesi nerazzurri Bisseck ha già conosciuto tantissime emozioni: prime volte, vittorie speciali, gol importanti e trofei conquistati.

La carriera di Yann però parte da molto più lontano: Bisseck nasce a Colonia il 29 novembre del 2000 da genitori camerunesi. Da piccolo sognava di diventare un cardiochirurgo: eppure le sue grandi capacità sul campo da calcio si vedevano fin da ragazzino. Nel 2017 scende in campo con il Colonia a soli 16 anni e 11 mesi contro l'Hertha Berlino, diventando l'esordiente tedesco più giovane della storia della Bundesliga: dopo un inizio fulminante però viene mandato in prestito prima all'Holstein Kiel, poi al Roda JC in Olanda e al Vitoria Guimaraes in Portogallo, esperienze in cui trova poco spazio anche a causa di alcuni infortuni.

Nel 2021 Yann si trasferisce all'Aarhus in Danimarca, dove in due stagioni trova grande continuità di rendimento: le sue prestazioni gli fanno guadagnare la chiamata dell'Inter nell'estate del 2023. Bisseck colpisce fin da subito per la sua stazza: una presenza imponente con i suoi 196 cm di altezza. Il giovane difensore però si trova in una dimensione completamente nuova e sconosciuta: l'Inter e il campionato italiano rappresentano una sfida impegnativa. Esordisce in nerazzurro nella prima giornata della Serie A 2023/24: gioca sei minuti più recupero contro il Monza.

Da quel momento inizia una crescita impetuosa e inarrestabile: Yann comincia a giocare con più continuità e si rende protagonista di prestazioni solide, in cui dimostra grande abilità in fase di impostazione. Il 23 dicembre arriva il suo primo gol con l'Inter nella sfida casalinga contro il Lecce, un colpo di testa perfetto che porta i nerazzurri in vantaggio. Non sarà l'unico: la rete segnata dal tedesco nello scontro diretto contro il Bologna diventa un manifesto del calcio di Simone Inzaghi, che porta Yann a siglare il gol decisivo su cross di Bastoni, da un terzo di difesa all'altro.

Una stagione indimenticabile per Bisseck, che vince i suoi primi trofei da professionista: la Supercoppa Italiana e lo Scudetto della Seconda Stella. Un'annata che ha permesso a Yann di entrare nel cuore dei tifosi nerazzurri, che lo hanno affettuosamente soprannominato Bisteccone.

La crescita però è ancora in corso: all'inizio della sua seconda stagione in nerazzurro Bisseck ha dimostrato di poter ricoprire diversi ruoli nella difesa a tre, giocando a destra e a sinistra con ottimi risultati, esaltandosi nelle notti europee di Champions League contro Manchester City e Arsenal.

In totale Yann ha collezionato 32 presenze con l'Inter, segnando 2 gol: la sua avventura nerazzurra è iniziata da poco più di un anno, ma questo prolungamento di contratto dimostra che questa storia è destinata a proseguire".

