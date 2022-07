I colleghi de La Tercera definiscono 'dardo' l'ultima storia pubblicata sul proprio profilo Instagram da Alexis Sanchez, attaccante dell'Inter separato in casa in attesa di risolvere il contratto che a Suning costerà circa 8 milioni di euro. L'ex Arsenal e Barcellona, che ancora non ha deciso quale sarà il suo futuro sportivo, intanto continua ad allenarsi come un professionista facendolo notare sui social con un messaggio che - secondo l'interpretazione dei giornalisti cileni - fa mandare dal cantante messicano Christian Nodal, autore della Hit 'Aquí abajo' che supera il milione di like su YouTube: "Tutti parlano, nessuno sa la verità. Le persone pensano dalla loro posizione. Dall'esterno è diverso, guarda quanto è brutto", la strofa che accompagna il selfie del Nino Maravilla scattato ad Appiano Gentile.