Sull'1-0 per il Torino sull'Inter nella gara dello scorso 13 marzo, al minuto 36 Andrea Belotti si libera in area e sta per battere a rete. Andrea Ranocchia lo contrasta, abbattendolo. L'arbitro Marco Guida fa segno di rialzarsi, per lui non c'è fallo: il fischietto di Torre Annunziata non cambierà idea nemmeno dopo consulto con il Var Davide Massa, malgrado le immagini smentiscano nettamente tale decisione. Quest'oggi, nel corso di un confronto a Coverciano alla presenza del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, è stato diffuso l'audio della conversazione tra i due direttori di gara: "Palla! Palla! Sì, ha preso palla, ti confermo prima palla poi piede: vai, vai". Nel corso della conferenza, i due hanno comunque incassato la difesa da parte di Rocchi, definiti due dei migliori a disposizione.