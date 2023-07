Il primo incontro con Inzaghi, l'intesa con Lautaro e la voglia di giocare a San Siro: questi i temi toccati da Marcus Thuram, nuovo attaccante dell'Inter, nella chiacchierata con la tv del club milanese. "Mi trovo molto bene con i miei nuovi compagni, sono tutti gentili con me, lavorano tutti molto bene e duramente. Sono felice di essere qua", le parole del francese.

Cosa ti ha detto Inzaghi?

"La prima volta che ho parlato con mister Inzaghi mi ha detto che era molto contento di avermi con lui all'Inter dopo due anni e che dobbiamo lavorare per fare delle belle cose in questa stagione".

La Serie A è cambiata molto rispetto a quando giocava tuo papà.

"La Serie A mi affascina perché anche mio padre ha giocato qui, sarà bello per me farlo in una grande squadra come l'Inter. Non vedo l'ora di giocare a San Siro".

Cosa devono aspettarsi i tifosi dalla coppia Lautaro-Thuram?

"Speriamo di poter collezionare molti gol, assist e partite vinte".

Messaggio per i tifosi.

"Spero di incontrarvi presto a San Siro per vivere dei grandi momenti".

