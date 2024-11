"È sorprendente e deludente che Lautaro Martinez non sia stato considerato tra i candidati del The Best Man player della FIFA dopo una stagione eccezionale". Così, in una dichiarazione all'ANSA, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, dopo la pubblicazione della lista dei candidati al premio FIFA, nella quale ai più non è sfuggita l'esclusione dell'attaccante nerazzurro, arrivato settimo nella classifica del Pallone d'Oro dopo un'annata ricca di soddisfazioni sul piano personale e di squadra.

"Le sue prestazioni straordinarie - prosegue Marotta - hanno contribuito a portare l'Inter a un traguardo storico e la nazionale argentina alla vittoria della Coppa America. In entrambe le competizioni è stato oltretutto il miglior realizzatore del torneo. Lautaro merita più rispetto e un riconoscimento maggiore. Questa esclusione - la chiosa del dirigente varesino - sembra ignorare non solo i numeri e i successi, ma anche l'impatto che ha avuto nelle partite decisive. Questo è un segnale negativo, dovrebbero essere premiati i giocatori che si distinguono in modo così importante. Speriamo che in futuro venga dato il giusto riconoscimento a chi, come Lautaro, continua a brillare sul campo".

