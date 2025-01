La prestazione messa in mostra a Riyad nella finale di Supercoppa italiana, la migliore da quando è all'Inter, è coincisa per Medhi Taremi con la delusione più profonda provata dalla squadra di Simone Inzaghi, battuta nel derby dal Milan. Una rimonta dal sapor di beffa, consumatasi negli ultimi minuti di gioco, che l'iraniano ha commentato così a Fbtv3: "La finale della Supercoppa italiana è stata una grande partita per me, ma al fischio finale sono rimasto deluso. Avremmo potuto vincere la partita facilmente, ma dopo il nostro secondo gol abbiamo perso il controllo della partita. Comunque questo è il calcio", le parole dell'ex attaccante del Porto riportate dal giornalista Hatam Shiralizadeh su X.

Mehdi Taremi: "The final of the Italian Super cup was a great game for me, but I was disappointed at the final whistle. We could have won the game easily, but after our second goal, we lost the control of the game. Anyway, that's football." pic.twitter.com/xB7fJhbPBY