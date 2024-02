Ormai ci siamo: l'Inter si prepara ad abbracciare Mehdi Taremi. Il centravanti iraniano, salvo cambi di programma, domani mattina sarà a Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito (probabilmente nel primo pomeriggio) che anticiperanno il suo matrimonio con il club nerazzurro. Il bomber classe '92, che il 30 giugno si svincolerà dal Porto, diventerà un nuovo giocatore dell'Inter a costo zero: la firma sul contratto sarà fino al 2026 con opzione per un'altra stagione.

