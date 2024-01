Simone Inzaghi scrive la storia della Supercoppa italiana: il tecnico di Piacenza conquista la sua quinta vittoria nel trofeo, che gli vale il record assoluto di successi da allenatore superando Fabio Capello e Marcello Lippi. Soprattutto, regala all'Inter il terzo trionfo in tre stagioni, al termine di una battaglia fisica e nervosa contro un Napoli che resiste per oltre 90 minuti, di cui 30 in inferiorità numerica, fino a venire abbattuto dalla conclusione del sempre implacabile Lautaro Martinez, che gela le speranze partenopee di arrivare almeno ai rigori superando Pierluigi Gollini sull'assist da destra. Il Napoli fa quel che può, a volte si fa anche preferire in una gara di grande intensità, ma alla fine deve cedere il passo ai nerazzurri che arrivano così a otto successi nella competizione.

----

LA PREMIAZIONE LIVE

22.16 - LAUTARO MARTINEZ ALZA AL CIELO LA TERZA SUPERCOPPA CONSECUTIVA DELL'INTER!!!

22.14 - Ecco che sale sul palco l'Inter.

22.13 - Arriva il Napoli, premiato con la medaglia d'argento.

22.11 - Allestito il palco per la premiazione. Salgono per primi i direttori di gara.

----

IL TABELLINO

NAPOLI-INTER 0-1

MARCATORE: 91' Lautaro Martinez

NAPOLI: 95 Gollini; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 30 Mazzocchi (74' 6 Mario Rui), 24 Cajuste (74' 81 Raspadori), 68 Lobotka, 23 Zerbin (58' 55 Ostigard); 21 Politano (70' 29 Lindstrom), 77 Kvaratskhelia (70' 70 Gaetano); 18 Simeone.

In panchina: 14 Contini, 16 Idasiak, 4 Demme, 20 Zielinski, 26 Ngonge, 50 D'Avino, 60 Gioielli.

Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij (62' 30 Carlos Augusto), 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella (62' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (82' 8 Arnautovic); 9 Thuram (82' 70 Sanchez), 10 Lautaro Martinez (93' 31 Bisseck).



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 44 Stabile, 50 Stankovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Colarossi - Tolfo. Quarto ufficiale: Di Bello. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Aureliano. Assistente riserva: L. Rossi.

Note

Espulso: Simeone (N) al 60esimo per doppia ammonizione.

Ammoniti: Rrahmani (N), Calhanoglu (I), Zerbin (N), De Vrij (I), Barella (I), Simeone (N), Mazzarri (N), Gaetano (N), Lautaro Martinez (I)

Corner: 1-7

Recupero: 1°T 1', 2°T 8'.

RIVIVI IL LIVE

98' - FISCHIA RAPUANO, RIEN NE VA PLUS ALL'AL-AWWAL PARK STADIUM!! L'INTER BATTE PER 1-0 IL NAPOLI E VINCE LA SUA OTTAVA SUPERCOPPA ITALIANA!!

98' - Ancora Calhanoglu, Gollini manda in corner di pugno.

97' - Cross di Calhanoglu, Frattesi toglie ad Arnautovic una conclusione comoda.

95' - Recupero che sarà allungato di due minuti, buona uscita di Bisseck che poi prende fallo da Lobotka.

92' - Lautaro esce, sostituito da Bisseck. Mazzarri ha abbandonato la panchina dopo il gol.

IL GOL DI LAUTARO: Sanchez recupera palla, serve Pavard il cui cross in mezzo è raccolto dal capitano che in scivolata beffa Gollini per poi impazzire correndo per tutto il campo ad esultare coi tifosi. Lautaro viene ammonito per essersi tolto la maglia.

91' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZ!!!!!

90' - Lautaro e Frattesi arrivano a tu per tu con Gollini, che però riesce a neutralizzare il pericolo.

90' - Saranno cinque i minuti di rcupero. Ammonito Gaetano per fallo su Sanchez.

88' - Lindstrom vede Sommer fuori dai pali e calcia al volo dalla grande distanza, palla alta ma non di molto.

87' - Tutti a vuoto sul cross di Carlos Augusto, rimessa per il Napoli.

85' - Arnautovic prova a superare la barriera del Napoli anche con le maniere forti su Rrahmani, Gollini esce e gli chiude la strada.

84' - Inter che prova l'assedio finale per evitare i rigori. Napoli che comunque regge bene in difesa.

82' - Mkhitaryan raccoglie palla da azione da corner e calcia, palla alta.

81' - Arrivano i cambi: esce Dimarco, rilevato da Arnautovic. Sanchez entra al posto di Thuram.

80' - Pronti a entrare Arnautovic e Sanchez.

79' - Problemi per Darmian, alle prese coi crampi.

79' - Ripartenza Napoli, prova il tiro Mario Rui che manda la palla sul fondo. Lo stesso nuovo entrato reclama una deviazione e va a muso duro con Rapuano.

78' - Fallo di mano di Mario Rui, punizione per l'Inter.

76' - Ammonito anche Mazzarri, che continua nelle sue proteste.

74' - Fuori Mazzocchi e Cajuste, dentro Mario Rui e Raspadori: ecco gli ultimi cambi del Napoli.

73' - Ancora Thuram vicino al gol: Pavard tocca il pallone su azione da corner, impatto sull'attaccante francese che non può controllare.

70' - Altri due cambi per il Napoli: Lindstrom e Gaetano entrano al posto di Politano e Kvaratskhelia.

69' - Bolide dalla distanza di Calhanoglu, Gollini guarda la palla finire in curva.

68' - Ci prova anche Lautaro, botta al volo senza precisione.

67' - Liscio clamoroso di Thuram sull'assist volante di Pavard, nerazzurri che ora premono con decisione.

66' - Duello simil lotta libera tra Lobotka e Mkhitaryan, lo slovacco atterra l'armeno ma Rapuano non interviene.

65' - Lautaro arriva di testa su corner, Cajuste però arriva prima di lui e rispedisce in calcio d'angolo.

62' - Inzaghi getta nella mischia Carlos Augusto e Frattesi, fuori De Vrij e Barella.

60' - Espulso Simeone! Doppio giallo per il Cholito, che atterra Acerbi. Proteste veementi di Mazzarri.

59' - Acerbi sbaglia il controllo su passaggio imperfetto di Barella, palla che finisce fuori. Sfuma una potenziale azione offensiva per l'Inter.

58' - Primo cambio per il Napoli: Ostigard rileva Zerbin.

57' - Thuram arriva sul pallone deviato da un difensore, si allarga e calcia sul secondo palo ben controllato da Juan Jesus: Gollini blocca a terra.

55' - Cartellino giallo per Barella, niente Fiorentina-Inter per lui. Dopo pochi secondi, ammonito anche Simeone per fallo su Calhanoglu.

53' - Darmian prova a servire Lautaro, i difensori del Napoli chiudono bene la linea di passaggio per l'argentino.

51' - Break del Napoli dopo persa da Barella, tiro di Kvaratskhelia servito da Lobotka deviato in corner da Sommer.

48' - Calcia la punizione Politano, tiro che si spegne abbondantemente lontano dalla porta di Sommer.

47' - Altro giro, altro ammonito: De Vrij tampona Simeone, giallo per l'olandese.

46' - Dopo pochi secondi, arriva il terzo cartellino giallo del match: è per Zerbin che atterra Dimarco.

----

21.04 - Calcio d'inizio della ripresa per l'Inter: PARTITI!

21.03 - Arriva il minuto di raccoglimento. Fischi assurdi dalle tribune dell'Al-Awwal Park Stadium

21.02 - Napoli e Inter entrano insieme per l'inizio della ripresa.

21.00 - Sarà osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio della ripresa per omaggiare Gigi Riva, scomparso questa sera all'età di 79 anni.

20.53 - Puoi leggere il nostro commento del primo tempo CLICCANDO QUI!

----

47' pt - Finisce il primo tempo: Napoli e Inter a riposo sullo 0-0!

46' pt - Un solo minuto di recupero. Barella crossa per Thuram il cui colpo di testa non inquadra la porta.

44' - Alla fine, Calhanoglu viene ammonito dopo un contrasto con Kvaratskhelia.

43' - Thuram anticipa tutta la difesa del Napoli, ma non controlla bene dopo aver dribblato Gollini e Mazzocchi libera.

42' - Rrahmani ammonito per un brutto fallo su Lautaro. Il kosovaro protesta recriminando per alcuni interventi precedenti dei nerazzurri.

41' - Duello in area interista Kvaratskhelia-De Vrij, l'olandese la spunta non abboccando alle finte del georgiano.

40' - Dimarco prova il cross ma sbaglia a calibrare mandando fuori.

38' - Lautaro segna da due passi sul cross di Thuram, ma il francese era partito in netta posizione di fuorigioco.

37' - Cross da dimenticare di Barella, che poi inveisce contro se stesso.

36' - Fallo di Acerbi su Politano, Rapuano però va a redarguire Di Lorenzo per le proteste.

34' - Mkhitaryan sbuca all'improvviso su rimessa, l'azione prosegue fino a quando Barella d'esterno sbaglia la conclusione ma evita una palla persa sanguinosa.

31' - Azione avvolgente dell'Inter, cross di Acerbi a trovare Lautaro il cui colpo di testa non inquadra la porta.

30' - Simeone atterra con decisione Mkhitaryan, punizione per l'Inter.

28' - Cajuste guadagna il fondo sulla sinistra e serve Kvaratskhelia, fermato da Pavard.

27' - Intensità e qualche colpo duro, ma per il momento in fase conclusiva si latita. Altro fallo di Calhanoglu stavolta su Cajuste, protestano i giocatori del Napoli.

24' - Cross di Pavard, Rrahmani chiude in corner.

22' - Lautaro si appiccica a Cajuste costringendo lo svedese a rinculare fin quasi a ridosso della propria area prima di rifugiarsi in fallo laterale.

20' - Barella mette in mezzo a servire Lautaro, cross sul quale l'argentino non arriva.

18' - Ripartenza Inter dopo palla rubata (forse fallosamente) a Kvaratskhelia, Thuram appoggia per Lautaro che scarica per l'accorrente Mkhitaryan. Il tiro dell'armeno finisce alto. Mazzarri inviperito per il non fischio di Rapuano.

17' - Calhanoglu controlla e calcia, il tiro rimbalza ma Gollini trattiene bene a terra.

15' - Dimarco! Conclusione volante per l'esterno nerazzurro che forse sporcata da un avversario finisce fuori con Gollini rimasto impietrito.

15' - Rrahmani sbaglia il passaggio per Mazzocchi, rimessa in zona offensiva per l'Inter.

11' - Barella commette fallo su Simeone, poi si lamenta con Darmian per la gestione del pallone.

10' - Cross di Dimarco, Gollini esce e blocca a terra anticipando Thuram.

8' - Lancio per Thuram, che viene anticipato da Gollini in uscita.

6' - Cross di Zerbin a cercare Simeone, Pavard spazza di testa.

4' - Calhanoglu atterra duramente Zerbin, punizione per il Napoli.

3' - Mkhitaryan prova a servire Thuram, fermato da Mazzocchi.

3' - Barella torna in campo subito dopo le cure.

2' - Pestone di Cajuste sulla mano destra di Barella, medici nerazzurri in campo.

----

20.01 - Calcio d'inizio del match per il Napoli: PARTITI!

19.59 - Di Lorenzo e Lautaro davanti a Rapuano per il sorteggio.

19.58 - Napoli e Inter in campo per il prepartita.

19.56 - Sulle note dell'aria 'Nessun dorma', viene portato il campo il trofeo.

19.52 - Inizia la cerimonia di apertura, con un bel gioco di luci sul prato dell'Al-Awwal Park Stadium.

19.45 - Il riscaldamento è concluso, fra pochi minuti fischio d'inizio di questa finale di Supercoppa.

----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!