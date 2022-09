Brutte notizie in arrivo da Vienna per Simone Inzaghi: al 17esimo del match tra Austria e Croazia, valido per l'ultima giornata dei gironi di Nations League, Marcelo Brozovic è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Il centrocampista nerazzurro, dopo una scivolata sul terreno, è rimasto a terra dolorante toccandosi poi sul retro della coscia sinistra. Brozovic non avrebbe giocato comunque per squalifica la partita con la Roma, ma la sua uscita anticipata dal campo zoppicante e con l'ausilio di un membro dello staff medico dei Vatreni non può fare altro che allarmare tutta l'Inter anche in prospettiva dei prossimi match. Al suo posto è entrato Lovro Majer.