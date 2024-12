Tutto il Franchi per Edoardo Bove in occasione della sfida di Coppa Italia tra Fiorentina ed Empoli. Il dg viola, Alessandro Ferrari, ai microfoni di Mediaset ha dato ulteriori aggiornamenti dopo il malore accusato dal centrocampista nella sfida di campionato contro l'Inter.

"Sta recuperando, siamo contenti. Bisogna avere un po' di pazienza e un po' di rispetto per lui, ma il ragazzo sta bene e ha già cambiato anche il reparto in cui è ricoverato. Situazione sotto controllo - le sue parole -. E' in un reparto chiamato Utic, sotto rispetto a quella che è la terapia intensiva. La partita di oggi è importante per i ragazzi, per l'affetto che c'è in questo gruppo, per i tifosi e per le tante testimonianze che abbiamo ricevuto in questi giorni e che sono state tutte eccezionali".

Dall'annuncio dello speaker alla scritta sul maxi-schermo dello stadio "Torna presto Edo. Ti vogliamo bene", nel pre partita tutti i pensieri sono stati rivolti a lui. Immancabile anche la coreografia da parte della Curva Fiesole che tra i colori viola, bianco e rosso ha incastonato il numero 4, accompagnata dal coro "Forza Edo alè!".

“Non volevi la maglia. Eccoti lo striscione. Forza Edo, ti aspettiamo”, il messaggio apparso invece su un piccolo lenzuolo esposto dai bambini che accompagnano squadre e arbitri nell’ingresso in campo. Il calciatore aveva chiesto ai compagni di non scendere n campo con una maglia dedicata a lui , come ha fatto la sua ex squadra, la Roma, in occasione della sfida contro l'Atalanta.

