"E' molto importante dare continuità in Champions dopo la vittoria col Torino, sappiamo che dopo affronteremo ancora il Bayern e due volte il Barcellona. Domani sarà una partita molto importante, vogliamo questi tre punti ma dobbiamo stare attenti perché non sarà facile e non dobbiamo sottovalutarla". Lo ha detto Milan Skriniar , parlando a Sportmediaset , alla viglia della sfida che metterà di fronte l'Inter al Viktoria Plzen nel match valido per la seconda giornata del girone C di Champions.

Si parlava di gruppo disunito, contro l'allenatore...

"Noi dentro lo spogliatoio non abbiamo mai ascoltato queste voci, succede così appena l'Inter perde o sbaglia. Non c'è nulla di vero, noi siamo consapevoli della nostra forza, dobbiamo soffrire insieme nei momenti di difficoltà".

Quello che è successo in estate ti ha condizionato? Ti ha dato fastidio?

"Hanno parlato tutti tranne me. Come ho detto, preferisco non parlare nemmeno ora. Io sono un giocatore dell'Inter e darò sempre tutto come ho sempre fatto in passato. Sono concentrato sulla squadra, più che pensare alle voci ero concentrato sul tornare il prima possibile in campo dopo l'infortunio abbastanza grave e sul dare tutto per questi colori".

Marotta si è detto molto ottimista per il tuo rinnovo. Puoi dare ai tifosi qualche speranza?

"I tifosi mi conoscono, ovviamente".