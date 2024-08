Dopo il pareggio a reti bianche contro il Monza, il nuovo attaccante dell'Empoli Sebastiano Esposito ha parlato in conferenza stampa esprimendo in primo luogo le emozioni per il suo 'nuovo' esordio in Serie A: "Emozione bella, giocare in Serie A contro squadre che hanno grandi campioni come Roberto Gagliardini o Danilo D'Ambrosio, vecchi amici dei tempi dell'Inter, o Matteo Pessina che ha vinto gli Europei è bello ed emozionante. Ringrazio ancora l'Empoli per questa opportunità. Stasera ci è mancato solo il gol, dobbiamo migliorare in questo perché non è un caso che anche in amichevole abbiamo creato senza sfruttare. Dobbiamo lavorare, però stasera abbiamo fatto una grandissima prestazione".

Sei stato nominato miglior giocatore della partita, a chi dedichi il premio e che emozione è riceverlo?

"Sinceramente non me lo aspettavo, è bello. Lo dedico alla mia famiglia e a chi mi è stato vicino specie negli ultimi 2-3 anni che non sono stati facili per me. Quindi sicuramente a loro".

