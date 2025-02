Dopo le ultime dichiarazioni di Ranieri, Florent Ghisolfi fa chiarezza sulla situazione della Roma e sul mercato nella lunga intervista concessa al Corriere della Sera. Il direttore sportivo giallorosso spiega quelle che sono state le mosse del club a gennaio, commentando anche le insistenti voci sull'interesse per Davide Frattesi: "Lucca non è mai stato un’ipotesi - chiarisce rispondendo alla domanda sul mercato -. Cercavamo un vice-Dovbyk e non un titolare. Su Frattesi abbiamo lavorato: con lui, con il procuratore e con l’Inter. Ci siamo andati vicino, tra 4 mesi vedremo se il suo arrivo è realizzabile. Il suo o quello di un centrocampista con le sue qualità".

Bisogna liberare spazio salariale. A giugno ci dobbiamo aspettare partenze 'pesanti', tipo Pellegrini, Cristante, forse Dybala?

"L’obiettivo è trovare certezze sostenibili da aggiungere a quelle che abbiamo già: Koné, Dybala, Mancini, Ndicka, Svilar, Paredes che è importante in campo e nello spogliatoio. Con lui stiamo lavorando al rinnovo per un altro anno".

