Continua l'emergenza in casa nerazzurra. Nuovo stop per Calhanoglu che stava per rientrare a disposizione dopo il problema accusato in Supercoppa. Questa volta il periodo di stop è più lungo. Mkhitaryan salta il Bologna, così come il turco, Bisseck e Correa.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).