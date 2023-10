Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite della nostra trasmissione questa sera Gabriele Borzillo.

L'intervista rilasciata da Antonello ai microfoni di Sky Sport chiude definitivamente le porte ad una possibile permanenza a San Siro e fortifica il progetto di trasferimento a Rozzano. L'ad nerazzurro svela retroscena, tempistiche e dettagli sul nuovo stadio dell'Inter. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).