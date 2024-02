Nel pomeriggio di oggi, Beppe Sala, sindaco di Milano, ha contattato il presidente dell'Inter Steven Zhang per un ulteriore confronto sul tema della ristrutturazione di San Siro di cui si era già parlato nell'incontro andato in scena il 22 febbraio a Palazzo Marino alla presenza del CEO Alessandro Antonello e del numero uno del Milan, Paolo Scaroni. Una telefonata che l'agenzia ANSA definisce cordiale, nella quale Zhang ha ribadito che prima di prendere una decisione definitiva servirà conoscere i dettagli del piano di fattibilità di WeBuild, ovvero sapere se la ristrutturazione sarà seria e non soft, con la certezza che ci siano i presupposti per poter continuare a giocare al Meazza senza perdere capienza. Sullo sfondo anche un'altra condizione: l'impianto dovrà diventare di proprietà dei due club.

Insomma, così come i cugini, anche l'Inter tiene aperte due opzioni sul fronte stadio: da una parte la permanenza in un nuovo San Siro, dall'altra il progetto di costruire una casa propria a Rozzano, nell'area di proprietà dei Cabassi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!