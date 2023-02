51' - Rilancio azzardato di Onana verso Skriniar che non aggancia, rimessa per il Milan.

52' - Sono 75.584 gli spettatori presenti a San Siro, per un incasso di quasi 6 milioni di euro. Si tratta del secondo risultato di sempre della storia del club dopo Inter-Juventus 2019.

64' - Dimarco riesce ad anticipare Saelemakers ma non aggancia bene il pallone che sfila fuori.

67' - Lautaro viene trattenuto da Kalulu, Massa non fischia. Poi Mkhitaryan commette fallo, protesta e viene ammonito.

68' - Tonali strappa palla a un Barella troppo leggero, Acerbi lo atterra: ammonizione e punizione pericolosa per il Milan.

69' - Conclusione di Theo Hernandez che finisce in curva, fischi per il francese.

70' - Tre cambi in arrivo per Inzaghi: pronti a entrare Lukaku, Gosens e Brozovic.

71' - Ecco le sostituzioni: Lukaku rileva Dzeko, Brozovic entra per Mkhitaryan e Gosens per Dimarco. Nel Milan, Thiaw entra al posto di Gabbia.

77' - Contropiede Milan su errore di Skriniar, Leao serve Giroud che viene anticipato in area da Acerbi. Poi c'è fallo di Bastoni su Leao.

79' - Lautaro giù in area milanista colpito da Kalulu, Massa ha la visuale giusta e non interviene.

81' - Lukaku va con tutta la sua forza a contendere palla a Hernandez, poi serve Brozovic il cui tiro viene mandato in corner. Sugli sviluppi, Gosens prova a prolungare di testa mandando fuori.

83' - Scontro Saelemakers-Gosens in area rossonera, Massa interviene fischiando punizione per il Milan.

83' - Gioco fermo per fallo di Lukaku su Thiaw, vana l'esultanza sul gol di Gosens.

86' - Ultimo cambio per il Milan: Pioli all'arma bianca, dentro Rebic per Kjaer.

88' - Proprio Rebic viene ammonito per fallo su Barella. Inzaghi toglie Calhanoglu, al suo posto Gagliardini.

90' - Lautaro segna, ma Massa ferma tutto per fuorigioco. Il Toro non ci sta, Mazzoleni lavora.

91' - Cinque di recupero. Ma gioco fermo per attendere il verdetto del VAR.

93' - Skriniar appoggia di testa ad Onana un pallone che poteva diventare pericoloso, poi esulta come se avesse segnato.

94' - Ultimo cambio per l'Inter: Asllani prende il posto di Barella.

95' - Lukaku si alza da terra con un gran riflesso e calcia in diagonale, Tatarusanu manda in corner.

In panchina : 77 Vasquez, 83 Mirante, 5 Ballo, 7 Adli, 14 Bakayoko,32 Pobega, 40 Vranckx, 90 De Ketelaere.

Lautaro Martinez, ancora lui: il Toro trova una delle sue vittime preferite e decide di farle ancora male. Una sua zuccata su calcio d'angolo sorprende Ciprian Tatarusanu e consegna all'Inter la vittoria nel derby contro il Milan, un successo che fa precipitare i rossoneri a cinque punti di distacco e consolida la seconda posizione della squadra di Simone Inzaghi che dopo il trionfo in Supercoppa vince anche il suo primo derby di campionato. Dopo un primo tempo monocolore nerazzurro, nella ripresa la squadra di Stefano Pioli ci prova un po' di più, pur creando davvero pochi pericoli dalle parti di André Onana. L'Inter dal canto suo gestisce, sa tenere botta, alla fine trova il raddoppio per due volte ma entrambe vanificate dai fischi dell'arbitro Massa. Ma alla fine, il cielo è nerazzurro sopra Milano: l'Inter si prende la rivincita del 5 febbraio scorso e resta a meno dieci dal Napoli.

49' - Stavolta Gabbia non la passa liscia: altro fallo su Lautaro e giallo per lui.

48' - Lautaro reclama per un contrasto di Gabbia, Massa non dà punizione ma rimessa per l'Inter.

21.50 - Primo pallone della ripresa per il Milan: PARTITI!

21.50 - Ufficiale il cambio: Diaz rileva Messias.

21.49 - Le due squadre entrano in campo per l'inizio della ripresa.

21.48 - Pioli prova a correre subito ai ripari: entrerà Brahim Diaz per Messias.

47' pt - Problemi per Skriniar, recupero allungato di trenta secondi prima del duplice fischio: Inter a riposo avanti per 1-0 sul Milan grazie al gol di Lautaro Martinez.

45' - Anche Calhanoglu prova a sorprendere Tatarusanu da corner, il romeno c'è. Un minuto di recupero.

44' - Primo tempo agli sgoccioli, con l'Inter che non perde la sua aggressività.

40' - Calabria interviene duro su Dimarco, il terzino nerazzurro dolorante a terra.

38' - Appoggio errato di Calhanoglu per Barella, il turco atterra poi Origi.

IL GOL DI LAUTARO: Scelta di tempo perfetta del Toro sul corner e frustata di testa che diventa inafferrabile per Tatarusanu complice anche la sporcatura di Kjaer.

34' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZ!!

32' - L'Inter esce benissimo dalla pressione rossonera davanti all'area avversaria portata per la prima volta, Lautaro viene fermato da Kalulu che viene doverosamente ammonito.

31' - Mkhitaryan interviene secco su Hernandez, non c'è fallo secondo Massa.

30' - Cross di Barella, Lautaro non arriva bene sul pallone.

29' - Calhanoglu calcia la punizione, Skriniar prova l'impatto ma il colpo di testa termina alto.

28' - Barella abbattuto da Tonali, punizione per l'Inter.

25' - Barella raccoglie un pallone respinto dalla difesa e calcia, Gabbia chiude in corner. Sul quale Dimarco prova la 'Recobata', Tatarusanu respinge in extremis.

24' - Disimpegno errato per Darmian, rimessa regalata al Milan.

21' - Crossaccio di Calabria, palla direttamente sul fondo.

19' - Crossa Dimarco, palla che attraversa tutta l'area prima di essere raccolta da Hernandez che guadagna la rimessa con un rimpallo su Darmian.

17' - Cross di Barella troppo su Tatarusanu, che esce e blocca.

14' - Dzeko viene atterrato in area rossonera da Gabbia, Massa non interviene poi sanziona un fallo di Darmian su Theo Hernandez.

12' - Fallo su Barella, Mkhitaryan prova a battere veloce la punizione ma Massa richiama tutti all'ordine.

10' - Ancora Lautaro pericoloso! Gran taglio del Toro sul cross di Skriniar, colpo di testa che finisce a lato.

8' - Prova anche Calhanoglu da fuori area, palla alta.

6'- Tatarusanu compie un super intervento su Lautaro, lanciato da Mkhitaryan: riflesso doc del romeno che manda in corner.

5' - Calabria si fa sfuggire un pallone che arriva a Dimarco, il difensore rossonero rimedia murando la conclusione dell'esterno interista.

4' - Dimarco non riesce ad arrivare sul cross da destra e ha qualcosa da ridire al compagno.

2' - Lautaro prova subito la conclusione dalla lunga distanza, Tatarusanu accompagna la palla fuori.

2' - Prova la ripartenza Messias, Dimarco lo controlla bene costringendolo a buttare via il pallone.

20.47 - Il primo pallone del derby lo muove l'Inter: PARTITI!

20.45 - Lautaro e Calabria davanti a Massa per la scelta del campo.

20.44 - Inter e Milan in campo per il prepartita.

20.42 - Risponde la Sud con: "Orgoglio e Milanismo, forza Diavolo"

20.41 - Fuori la coreografia della Nord, un'enorme testa di Biscione che ricopre tutti e tre i settori verdi.

20.38 - Nessun fischio per Milan Skriniar all'annuncio delle formazioni.

20.32 - Le squadre hanno completato il riscaldamento. Fra pochi minuti sarà derby.

