Mentre la squadra ha già iniziato a muovere i primi passi ufficiali sul campo, ottenendo 6 punti nelle prime due partite di campionato, la dirigenza nerazzurra incaricata del settore marketing continua a stringere accordi con altri brand per supportare finanziariamente la società nerazzurra. Dopo l'annuncio recente di HTH in qualità di Regional Partner in Asia e quello di Hisense Italia, sono in cantiere due nuovi annunci ufficiali: Kopron e Attal Group, che i tifosi più attenti avranno già visto sui LED del Meazza nel corso della partita contro lo Spezia.