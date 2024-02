Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Estrela Amadora, Sergio Conceiçao ha aperto una parentesi inevitabile sulla situazione particolare che sta vivendo Mehdi Taremi, atteso negli scorsi giorni a Milano per le visite mediche per conto dell'Inter, poi cancellate per la troppa esposizione mediatica: "Non lavoro in aeroporto, non so se ci fossero aerei in attesa - le parole dell'allenatore dei Dragoes -. Qui non basta avere un contratto, bisogna avere rispetto per il giocatore. Stiamo parlando di un giocatore che è nella top 3 dei goleador del club, dietro solo a Jardel e Jackson. Lui è davanti a Hulk. La gente sembra dimenticare i 100 gol e 50 assist di Taremi. Taremi ha rispetto per il club ed è qui. Ha fatto un viaggio tornando dal Qatar senza dormire e si è messo a disposizione per andare a giocare con l'Arouca. Non vale la pena lasciarsi prendere la mano. Cosa può darci? Taremi può darti tutto quello che sapete. Dipende dalla strategia, dal modo di giocare, dal sistema adeguato per una determinata partita, perché bisogna vedere se servono giocatori con le caratteristiche di Taremi o meno. Taremi domani non giocherà da titolare, ma non lo dico per giustificare il mancato utilizzo".

Quanto al comportamento dell'iraniano da qui alla scadenza naturale del suo contratto, Conceicao mette la mano sul fuoco sul fatto che sarà professionista fino in fondo: "Il Porto lo paga e lo paga bene. Bisogna avere rispetto, perché lui ha sempre avuto rispetto per la società ed è un professionista fino in fondo. Questa situazione va rispettata e io la rispetto. Lo avverto perché sono qui ogni giorno con i giocatori. Ci sono stati alcuni giocatori che se ne sono andati e hanno lavorato magnificamente fino all'ultimo giorno. Fino all’ultimo giorno del loro contratto hanno lavorato in maniera esemplare. Sono stati grandi professionisti. E siamo di fronte a un giocatore che andrà in scadenza di contratto e che è un grande professionista. Taremi non sarà diverso da Marega, Herrera, Brahimi e così via".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!