"Non possiamo fermarci a queste delusioni che abbiamo subito e che abbiamo dato a questi tifosi, quindi per forza dobbiamo avere la voglia, il riscatto, il rimanere compatti e il desiderio di vincere le partite fino a campionato. Soffriamo di queste situazioni, ma abbiamo il dovere di rialzarci". Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla così in conferenza stampa dopo la sconfitta nel derby e alla vigilia della sfida con la Juventus.

"Non sempre siamo riusciti a mettere in campo le nostre qualità - prosegue -. L'Inter è quattro anni che ha la squadra più forte del campionato e ha vinto solo due scudetti. Se potessi cambiare il risultato dei derby darei tutto quello che ho, ma non si può più fare. Io per primo devo avere le spalle larghe. È stato un dolore forte vedere gli avversari festeggiare. L'Inter è più forte, è stata più continua, più solida. Non siamo stati comunque gli unici a non tenere il passo".

Tornando alla partita vera e propria, Pioli spiega che "la priorità era cercare di essere compatti in fase difensiva, quindi le scelte sono state orientate lì. Il piano ha funzionato fino ad un certo punto, poi quando subisci gol su corner li metti nelle condizioni di fare bene ciò che sanno fare bene. La mancata conferenza? Una scelta della società. Mi sono sempre assunto le mie responsabilità, altrimenti stavo in silenzio stampa fino a fine stagione. I complimenti di Inzaghi? Fa onore a lui, anche se è più facile fare i complimenti quando vinci. L'anno scorso l'Inter ha preso tanti punti dal Napoli, poi le stagioni si azzerano e l'Inter quest'anno ha vinto lo Scudetto. Le cose cambiano. Credo che sia stato un errore non sottolineare il cammino in Champions l'anno scorso, non so da cosa sia dipeso... Però è inutile nasconderlo: il fatto che a vincere lo Scudetto e ad eliminarci sia stata l'Inter è tutto ciò che fa la differenza nel nostro ambiente. Quando vinceva la Juve e il Milan arrivava quinto-sesto tutto ok, ora che c'è l'Inter tutto viene rimarcato di più".