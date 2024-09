Federico Dimarco sarà quasi certamente out per l'esordio in Champions League dell'Inter, mercoledì sera nella casa del Manchester City. Il laterale nerazzurro, acciaccato ieri sera nel finale del match contro il Monza, ha infatti accusato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra che lo mette fuori dai giochi per la sfida contro i Citizens e in dubbio per il derby di domenica contro il Milan.

Il giocatore verrà rivalutato nella giornata di domani: la decisione definitiva di Inzaghi arriverà dopo la rifinitura ad Appiano Gentile e prima della partenza della squadra, ma anche in caso di miglioramenti e convocazione un suo impiego in Inghilterra appare molto difficile. Pronti uno tra Carlos Augusto e Darmian.

