Benjamin Pavard si avvicina all'Inter. Gli ultimi segnali di speranza sulla possibile fumata bianca della trattativa con il Bayern Monaco arrivano direttamente dalle parole di Jan-Christian Dreesen, amministratore delegato dei bavaresi, intervenuto in conferenza stampa: "Pavard non si è allenato negli ultimi giorni. Non stava bene perché ha dei dolori allo stomaco e alla schiena. Abbiamo ancora qualche giorno: sono abbastanza fiducioso che troveremo una soluzione negli ultimi giorni della finestra di mercato".

