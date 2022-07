All'indomani dell'ufficialità del ritorno di Romelu Lukaku all'Inter, l'avvocato belga Sebastien Ledure, deus ex machina della clamorosa operazione di mercato, rilascia un'intervista al quotidiano L'Avenir nella quale racconta alcuni retroscena del suo rapporto con l'attaccante e di questo comeback: "Da quanto tempo conosco Romelu? Da cinque anni, grazie alla madre. Cominciava a porsi certe domande e ne parlava con qualcuno della sua compagnia. È così che ci siamo messi in contatto. Ci siamo visti due o tre volte all'Hotel Steigenberger, poi mi ha concesso di conoscere i suoi figli. A poco a poco Romelu ha preso fiducia. Aveva già deciso di lasciare l'agente Mino Raiola per Federico Pastorello. Solo che poi Romelu ha preferito non coinvolgerlo in questa operazione, visti i suoi stretti legami con l'ex dirigenza del Chelsea. Romelu non ha ancora preso una decisione sul suo possibile futuro con il suo agente, ma non ha voluto che un potenziale conflitto di interessi potesse interferire in una delle più operazioni difficili nel calcio di oggi".

Ma è stata una transazione difficile?

"La domanda era: come può un giocatore che è stato ceduto per più di 100 milioni di euro ad un club tornare nello stesso club che dice che non ci sono soldi per riprenderlo? E, per di più, bisogna sapere che durante il trasferimento l'anno scorso i rapporti tra l'ex dirigenza del Chelsea e la dirigenza dell'Inter erano molto tesi: senza il passaggio di proprietà al Chelsea, dubito fortemente che questa operazione si sarebbe potuta fare".

In parole povere: senza la guerra in Ucraina, Lukaku non sarebbe all'Inter.

"Forse sì, ma non è una cosa da farci titolo. Forse avremmo comunque trovato una soluzione, ma sarebbe stato ancora più difficile".

Ha avuto un ruolo Roc Nation, la compagnia americana di Jay-Z che gestisce gli interessi commerciali di Lukaku, De Bruyne e Witsel?

"Sì, nel senso che conoscono il nuovo proprietario del Chelsea e questo ha facilitato un approccio più 'americano' alla questione".

I primi contatti risalgono alla famosa intervista di Lukaku a Sky Italia del 31 dicembre, dove si dichiara infelice al Chelsea sotto la guida del suo tecnico Tuchel?

"No... Quell'intervista è stata dettata dal cuore ed è stata forse inopportuna, maldestra. È stata un'iniziativa che ha preso da solo e che probabilmente non rifarebbe più. Ha subito le conseguenze per il resto della stagione, poiché ha appesantito il suo ambiente di lavoro nel quotidiano. Ma mi ha subito chiarito che, dati i suoi 29 anni e il fatto che è all'apice della sua carriera, non poteva permettersi di perdere un nuovo anno. È un segreto di Pulcinella che non era sulla stessa lunghezza d'onda del suo allenatore. Ma le trattative sono iniziate solo a fine stagione".

Quanti viaggi andata e ritorno hai fatto tra Londra e Milano?

"Alcuni tra maggio e giugno, il resto si faceva per telefono e videoconferenza. Era una trattativa in cui bisognava andare avanti passo dopo passo e piazzare le pedine in modo intelligente. Ci si doveva andare coi piedi di piombo: lavorando con calma ma con efficacia e rispettando le sensibilità di tutte le parti."