Khvicha Kvaratskhelia era uno dei nomi annotati sul taccuino degli uomini di mercato dell'Inter. A svelarlo è Badri Kvaratskhelia, padre della stella del Napoli: "Il primo interessamento da parte di molti club italiani fu quando Khvicha giocava in Russia - racconta il georgiano in un estratto del libro 'Kvaradona, un miracolo georgiano' -. Al tempo lo seguivano Inter, Juventus, Roma, Sampdoria ed ovviamente il Napoli. Ma in famiglia noi tutti pensavamo che la scelta migliore fosse il Napoli".

Kvara Senior giustifica così il suo pensiero: "Se fosse andato alla Juventus per esempio avrebbe avuto meno possibilità di giocare titolare vista la presenza di Di Maria. All’inizio pensavamo alla Juventus, Paratici (ex ds bianconero, ndr) lo voleva, ma il mio idolo era Maradona. L’idea di vedere mio figlio nello stadio a lui intitolato è stato un fattore determinante per accettare l’offerta del Napoli".

