"Abbiamo fatto la nostra prima uscita come Fondazione nel 2017. La Fondazione ha già sei anni. Il suo obiettivo è aiutare i più bisognosi. Io stesso alla base, sono il prodotto di una Fondazione attraverso la quale sono passato. Penso che sia anche un modo per raggiungere i miei fratelli minori, i miei cadetti. Vengo da una famiglia media. E quando arrivi a un certo livello, hai il dovere di aiutare i bisognosi, come fanno i nostri anziani. Già, voglio ringraziarli tutti. Non posso fare nomi, perché l'elenco è lungo". Così André Onana parla orgoglioso del suo progetto volto all'aiuto verso i meno fortunati e più bisognosi. Il portiere dell'Inter ha parlato così, a Camer.be, a proposito della seconda edizione della campagna di operazioni chirurgiche guidata dalla sua dell'omonima e benefica Fondazione in collaborazione con i medici dell'ONG spagnola 'Surgeon in Action' di Yaoundé.

In due anni hai regalato sorrisi a bambini alle prese con il loro stato di salute. Come ti senti a realizzare la felicità che porti agli interessati e alle loro famiglie e sei soddisfatto del lavoro svolto?

"Sinceramente sono molto soddisfatto del lavoro svolto. 600 bambini in due anni, se potessimo raggiungere la cifra di 1000 bambini in sei mesi, sarebbe l'ideale. Solo che ci sono le condizioni in cui ci troviamo, e il programma sovraccarico di ciascuno. Già alla Fondazione, non c'è solo André. Sicuramente è il mio nome che viene messo avanti e dietro ci sono tante persone che lavorano, che si sacrificano, che ci aiutano tanto. Se ad oggi siamo riusciti a realizzare 600 interventi è già grazie a questo team di persone che ogni giorno sono sul campo. Senza queste persone che lavorano per la Fondazione, questo non sarebbe possibile. Sono davvero soddisfatto del risultato e penso che possiamo moltiplicare questo numero per 10, per 100 negli anni a venire".

La campagna si sta svolgendo a Yaoundé. Possiamo aspettarci di vederlo continuare in altre città?

"Possiamo incontrarci altrove. Ma, per il momento, abbiamo privilegiato Yaoundé, soprattutto perché è più facile per i camerunesi raggiungere la capitale e ricevere questo servizio. Ma vedrò con il mio team, il professor Ngatchou e tutti coloro che lavorano per la Fondazione e i partner, se possiamo trasferire la campagna in altre regioni. Per il momento non è ancora rilevante. Ma allora possiamo farlo".

C'è stato un caso specifico che ti è stato presentato spontaneamente. Cosa intendi fare per questo bambino?

"Farò qualcosa per questo bambino. Devo discutere con il professor Ngatchou e con i nostri ospiti (l'équipe di nove medici della ONG spagnola "Surgeon in Action", ndr) per vedere come possiamo gestire la situazione. È vero, è una situazione delicata (cicatrice retrattile sul collo; scarsa cicatrice sul collo, dopo una grave ustione sul corpo, il che significa che il bambino è completamente bloccato. Ha difficoltà a parlare, a mangiare). Secondo le informazioni che mi sono state fornite, il bambino deve essere evacuato per ricevere cure dalla parte della Spagna. Noi, come Fondazione, cercheremo di fare ciò che è necessario. Dovremo discutere con i genitori, perché avremo bisogno anche di una guida. Il bambino è minorenne. Tirarlo fuori ora è una buona cosa. Non siamo i soli a prendere la decisione. Prendiamo anche il consenso dei genitori e vediamo chi di loro dovrà fare il viaggio".

