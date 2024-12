Notizie non certo confortanti per Simone Inzaghi dal BPER Training Centre, dove l'allenatore sta preparando la partita di domani a Leverkusen contro il Bayer, sesta giornata della fase iniziale di Champions League. L'Inter al momento si sta allenando nel proprio centro sportivo ma nel gruppo non ci saranno Denzel Dumfries, Francesco Acerbi e Tajon Buchanan.

Nel dettaglio, l'olandese ha una leggera sindrome influenzale; se in queste ore la febbre non aumenterà potrà partire per la Germania. Ancora in bilico la situazione di Acerbi, anche se al momento la sensazione è che non prenderà parte alla spedizione in terra tedesca. Difficile anche la presenza del giocatore canadese, alle prese con un affaticamento seppur lieve. Aggregato al gruppo Mike Aidoo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!