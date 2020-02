Christian Eriksen non avrebbe mai firmato il rinnovo del suo contratto con il Tottenham, una scelta di cui erano da tempo a conoscenza sia il boss degli Spurs José Mourinho, approdato a New White Hart Lane a fine novembre, che i vertici del club inglese. Lo ha rivelato lo stesso tecnico portoghese dopo la chiusura della finestra trasferimenti, nella giornata di vigilia della sfida con il City: "Lo sapevamo da tempo, non abbiamo detto nulla perché avevamo un accordo morale con Eriksen, ma sin dal primo giorno in cui sono arrivato mi ha detto che non avrebbe firmato il rinnovo"

Lo Special One aveva provato a far cambiare idea al danese trasferitosi poi all'Inter: "Ho cercato di convincerlo, ma lui mi ha detto che aveva già preso la sua decisione e non c'era modo di persuaderlo. Da quel momento ho iniziato a costruire la squadra senza di lui. Questo è anche il motivo di alcune sue esclusioni. Allo stesso tempo Eriksen è un ottimo professionista che ha rispetto per il club e i compagni, fino all'ultimo giorno ha aiutato la squadra con un carattere positivo all'interno dello spogliatoio. Mister Levy (presidente del Tottenham, ndr) è poi riuscito a ottenere una cifra importante che è stata utilizzata per acquistare un giocatore di 21 anni come Steven Bergwijn. Perciò anche mister Levy ha fatto un lavoro fantastico per il club".

