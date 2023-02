Tra i tanti nomi avanzati per l'eredità di Milan Skriniar, c'è anche quello del difensore centrale dello Stoccarda Dinos Mavropanos, per il quale si è parlato di un possibile assalto già nelle ultime ore del mercato invernale. L'Inter potrebbe riprovarci in estate, e club e giocatore sono ben consci del possibile abboccamento. Anche se, per il momento, il difensore greco preferisce non pensarci: "Come ho già sottolineato più volte, i miei pensieri sono tutti sullo Stoccarda. Mi sento molto a mio agio nel club e in città, motivo per cui mi concentro esclusivamente sullo sport ogni giorno. Non posso dire cosa accadrà in futuro. Poi, come tutti sappiamo, le cose possono cambiare molto velocemente nel calcio professionistico", le sue parole allo Stuttgarter Nachrichten.