"Non ho mai avuto riti scaramantici, la cosa che ancora oggi mi manca tantissimo è la vigilia, quando i tifosi nerazzurri arrivavano ad Appiano per caricarci. Era un momento unico". A raccontare con queste parole le emozioni del Derby di Milano è Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro protagonista di una chiacchierata con InterTV a poche ore da Inter-Milan.

Oggi, da tifoso, come ti avvicini alla stracittadina?

"Da tifoso si soffre molto di più, non scendendo in campo non puoi aiutare i compagni a vincere la partita. È molto più difficile, devi tifare, soffrendo".