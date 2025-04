Serata di gala all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove l’Inter si gioca il primo round dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Beppe Marotta, presidente dell’Inter, arrivato ai microfoni di Sky Sport sul prato dell’impianto bavarese, evidenzia l’importanza del match ma parla parecchio anche di mercato.

Come sta l’Inter? A Parma ha chiuso in calando, Inzaghi ieri ha sottolineato che i cambi erano forzati.

“Sta molto bene, diciamo che essere qui è un fatto che ci onora sicuramente. Importante esserci al momento giusto, poi ogni partita fa storia a sé. Questa è una partita dove le motivazioni hanno un aspetto importante ma i giocatori si caricano da soli anche nonostante la carica che il tecnico riesce a trasmettere. Bello scenario e grande avversario, uno spot positivo per il calcio. Speriamo di fare bella figura”.

Si parla di Luis Henrique che piace all’Inter e al Bayern Monaco. Potrà ammettere che vi piace?

“Diciamo che è un buon giocatore, assolutamente. Ma tanti giocatori sono nei nostri taccuini, Ausilio e Baccin sono attivi coi nostri osservatori. Al momento giusto faremo i ritocchi necessari, oggi è presto per trarre conclusioni”.

Si stanno liberando grandissimi giocatori anziani come De Bruyne, Salah o Muller. Confermate che non vi interessano o li valuterete?

“Per costruire una squadra vincente, perché vogliamo essere vincenti anche l’anno prossimo, servono caratteristiche ben precise: giocatori giovani ed esperti, uno zoccolo duro di italiani che va salvaguardato, contenimento dei costi. Andiamo alla ricerca di diversi tipi di profili; vogliamo ringiovanire la rosa e ridurre il monte ingaggi ma non disdegniamo l’opportunità di valutare i cosiddetti esperti. Però la nostra linea guida è andare a creare patrimonio, nel prossimo calciomercato vogliamo creare investimenti su giovani che hanno grandi prospettive”.

