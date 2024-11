Dopo Benjamin Pavard, tocca anche al presidente dell'Inter, Beppe Marotta presentare la quinta sfida di Champions League 2024/25 da affrontare questa sera contro il Lipsia, partita che il numero uno dei nerazzurri analizza così ai microfoni di Sky Sport: "Noi sapevamo che eravamo cresciuti come squadra e come gruppo rispetto all'edizione passata, con maggiore sicurezza nei nostri mezzi, quindi è chiaro che abbiamo affrontato queste partite con grande determinazione e abbiamo fatto dei buoni risultati. Con questo nuovo format, oggi dobbiamo cercare di portare a casa ancora punti, perché c'è grande compressione di squadre e la differenza reti dirà la sua. Sono tutte partite che hanno storia a sé".

Anche questa sera tanti cambi. C'è un pensierino su Firenze?

"Direi di no perché questa è una squadra di giocatori esperti che sanno che si gioca ogni tre giorni. Si affronta una squadra di volta in volta e stasera siamo concentrati sul Lipsia. Domenica affronteremo una squadra che straordinariamente sta occupando una posizione di classifica che compete perché è meritatamente seconda in classifica. Sarà sicuramente una partita difficile come tutte quelle a Firenze".

Su cosa è basato il turnover di Inzaghi?

"Questa rosa è per il 90% quella di un anno fa e per il 60% quella di due anni fa. A disposizione di Inzaghi ci sono giocatori che sono cresciuti, bravi e io parlo di titolari e cotitolari. Dimarco ha detto che sono tutti forti io dico che, aggiungendo anche il valore dell'allenatore, ha una panchina molto forte come deve essere per ogni squadra blasonata con vari impegni. Inzaghi può scegliere la formazione guardando una rosa fatta da 24 giocatori che possono rispondere alle esigenze che abbiamo".

Quindi più sull'occhiometro di ciò che accade in allenamento?

"Ma sicuramente. Poi ci sono anche tante partite ravvicinate, per cui ogni gara è anche indicativa dello stato di forma di un giocatore".

