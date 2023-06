Beppe Marotta si presenta nella sala conferenza di Appiano Gentile per introdurre il media open day dedicato alla finale di Champions League: "Benvenuti nella nostra casa, il nostro centro sportivo, il luogo dove è iniziata l'avventura il 7 di luglio scorso che ci ha portato a salire il gradino più importante del calcio europeo - le parole dell'ad nerazzurro -. Lo dico con orgoglio a nome di tutta la società, a nome di Zhang. In primis il merito va ascritto ad allenatore, squadra e a tutte le componenti societarie. E' la sesta volta che nella storia del club arriviamo in finale, questo appuntamento ci riporta a salire sul palcoscenico consono alla storia del club, siamo pronti ad onorarlo nel rispetto di un avversario importante. E' una giornata importante, diamo spazio a quelli che sono i protagonisti".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE