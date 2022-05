Al di là di come finirà questo campionato, che mercato sarà? Dovete fare una cessione importante?

"Un occhio al bilancio va dato, come per tutte le squadre. Ma anche alla competitività. Io penso che riusciremo a centrare entrambi gli obiettivi e anche l'anno prossimo saremo molto competitivi, consapevoli della maglia pesante che indossiamo. Siamo una società molto forte".

Spera in una fumata bianca sul rinnovo di Perisic?

"Bisogna ragionare sol sentimento del tifoso ma anche del dirigente-amministratore. Perisic non si discute, ma ci sono da valutare anche le nostre possibilità. Siamo fiduciosi, faremo il massimo, abbiamo un summit fra qualche giorno: entrambe le parti vogliono continuare insieme e ci sono margini per una soluzione positiva".

Quanto ci credete allo scudetto? Stagione comunque positiva?

"Nei miracoli bisogna crederci per far sì che si avverino. Credo nelle nostre capacità e in quelle del Sassuolo. Può capitare di tutto, ma non dimentichiamo che dobbiamo affrontare la Samp".