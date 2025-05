Dopo tre assalti mancati, ora Beppe Marotta sogna di alzare al cielo la sua prima Champions League. Il presidente dell’Inter, arrivato nella postazione Sky Sport sul prato dell’Allianz Arena, racconta le sue sensazioni nell’immediata vigilia di questo match tanto atteso:

Emozionato questa sera?

“Senza dubbio, è un’emozione straordinaria. Questo è l’avvenimento più importante dell’anno, per cui è normale ci sia grande partecipazione dei tifosi”.

Un ricordo di Ernesto Pellegrini.

“Era in primis un appassionato sportivo, un grande presidente ma soprattutto un grande uomo, proiettato nell’aiuto verso il prossimo in modo materiale e morale. Ho perso un punto di riferimento e un amico da tantissimi anni, mi vedevo spesso. Manca un dirigente del passato, uno di quelli che mancano a questo calcio”.

In che cosa vede cambiati i giocatori rispetto a due anni fa a Istanbul? E perché oggi l’Inter può ambire a qualcosa di diverso?

“Questa squadra è composta per sette undicesimi da gente che ha giocato a Istanbul e ha maturato esperienza col confronto con squadre importanti d’Europa. Questo ha fatto sì che sia cresciuta la loro coscienza e il modo di essere professionisti per affrontare avversarie a livello europeo. Ho visto un grande cambiamento, quindi oggi la prestazione sarà molto positiva. Poi giochiamo con una grande squadra, vedremo che dirà il campo”.

Oaktree si aspettava un risultato del genere?

“Non dico siano meravigliati, ma non si aspettavano certi risultati e sono molto contenti. Sono tutti qui oggi, siamo felici di ripagare la loro fiducia. La loro presenza è silente ma costante e rassicurante, non danno fastidio. L’operatività del management è rimasta immutata e siamo riusciti tutti insieme a raggiungere questo traguardo facendo felici tutti noi e i tifosi”.

