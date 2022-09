L'analisi pre-partita offerta dal prato di San Siro dall'ad sport nerazzurro Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport parte dal commento sulle scelte di formazione operate da Simone Inzaghi per questa sfida col Bayern Monaco: "Abbiamo una grande pressione agonistica di partite fino al 13 novembre, giusto che l'allenatore scelga sempre la squadra più adatta dal punto di vista dell'avversario e per l'aspetto agonistico".

Avete un appuntamento per il rinnovo di Skriniar?

"Noi non siamo solo onorati, ma riteniamo che Skriniar sia parte importante del gioco della squadra e faremo di tutto per tenerlo con noi. Poi la volontà del giocatore è determinante, ma ci sono i presupposti per essere ottimisti".

L'esonero di Tuchel dalla guida del Chelsea infastidisce in chiave Lukaku?

"E' una notizia fresca, non so quali saranno gli effetti. Noi vogliamo sfruttare il suo apporto in questa stagione, poi valuteremo con lui e il Chelsea il suo futuro. Non so se un cambio di tecnico comporti la riconferma in automatica, penso sia prematuro e difficile da pronosticare".