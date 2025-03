Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Feyenoord: "Intanto questa è la sfida d'andata di un confronto che dura 180 minuti. È normale che partire bene oggi sarebbe un buon viatico. Nonostante tante assenze Inzaghi ha costruito una squadra competitiva. Stadio? A brevissimo le due società presenteranno una proposta. Una città come Milano ha il diritto di avere uno stadio all'avanguardia. Noi squadre italiane abbiamo un grosso gap con le formazioni europee. I nostri azionisti sono stati lungimiranti, sono in grado di fare grandissimi investimenti. Auspico che a pochissimo entrambi i club possano fare una proposta al comune".

L'Inter è arrivata a inizio marzo dove voleva essere. Il risultato, al momento c'è. Il percorso ha soddisfato?

"Nonostante ci sia stato un cambio di proprietà, la presenza del nuovo azionista ha facilitato il percorso. E' una presenza continua e silenziosa. Gli obiettivi raggiunti sono meritati, non abbiamo vinto ancora nulla ma siamo messi bene. Negli anni passati abbiamo ottenuto la consapevolezza di poter essere protagonisti in tutte le competizioni. Sono concentrato sulla partita: io e tutta l'Inter non firmiamo per alcun traguardo. Se gli altri saranno stati più bravi di noi, gli batteremo le mani".

