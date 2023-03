Romelu Lukaku è tornato. Questo, almeno, quanto si augura l'Inter in vista del rientro dalla sosta dopo aver visto il suo attaccante siglare una tripletta nel match tra Svezia e Belgio valido per le qualificazioni ai prossimi Europei. "Ora sono pronto a dimostrare quel che ho dentro" , il breve ma importante commento di Big Rom dopo il tris davanti agli occhi di Ibrahimovic.

"Mi sento un riferimento di questo Belgio - ha poi aggiunto ai microfoni della UEFA -. Durante gli allenamenti ho cercato di coinvolgere i giovani per dimostrargli che il duro lavoro ripaga sempre. Hanno fatto tutti bene e ora possiamo esultare, anche se da lunedì il focus dovrà essere sulla Germania: possiamo vincere. Con Tedesco abbiamo giocato in modo più offensivo. Non c'è stato molto tempo per lavorare, ma sono felice. L'ultimo Mondiale mi ha deluso, ci siamo fatti distrarre dalle critiche, ma non ci siamo mai disuniti e stasera (ieri, ndr) si è visto. Dopo il mio gol tutti sono corsi ad abbracciarmi come una famiglia. Dobbiamo mantenere questo spirito".

