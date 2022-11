Romelu Lukaku rischia seriamente di dire addio al Mondiale in Qatar ormai alle porte. La ricaduta dell'infortunio accusata con l'Inter dopo i cammei con Viktoria Plzen e Samp potrebbe tagliarlo fuori dalla lista dei convocati del Belgio che verrà resa noti giovedì dal ct Roberto Martinez, attualmente non proprio ottimista sulle possiblità di recupero di Big Rom: "Al momento non è idoneo a giocare, è nelle mani dei medici - le sue parole a L'Equipe -. La decisione verrà presa questo giovedì, poco prima della comunicazione della lista dei 26. Se è idoneo a partecipare a una delle prime tre partite, è un giocatore di cui abbiamo bisogno nella nostra squadra. Se è in condizione di tornare alle competizioni entro il 1° dicembre, allora sarà con noi. In caso contrario, non prenderà parte ai prossimi Mondiali". I Diavoli Rossi giocheranno le tre partite del girone contro Canada (23/11), Marocco (27/11) e Croazia (1/12).