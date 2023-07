Vacanza in Sardegna quasi finita per Romelu Lukaku, che in attesa di novità sul suo futuro non rinuncia agli allenamenti (ma anche alla famiglia e agli amici) per arrivare in ritiro al top della forma. Come testimoniato da post e storie pubblicate su Instagram, Big Rom punta al 100% della condizione tra sedute personalizzate in campo, pesi in palestra, trattamenti muscolari e nuotate in piscina.

Il belga aspetta l'affondo decisivo dell'Inter e dopo l'avviso del nuovo tecnico del Chelsea, Maurico Pochettino (RILEGGI QUI), spera che nei prossimi giorni possa esserci una definitiva sterzata della trattativa.

