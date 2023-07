Il futuro di Romelu Lukaku è stato uno dei tanti temi trattati durante la prima conferenza stampa da manager del Chelsea di Mauricio Pochettino. Che, dopo poche domande, viene subito incalzato sul peso che eserciterà sulle scelte di mercato del club londinese: "Credo sia meglio chiarire la situazione - ha spiegato subito Poch -. Quando ci siamo incontrati per la prima volta, abbiamo deciso di iniziare a lavorare da luglio. Laurence (Stewart, il ds) mi ha mostrato il piano di transizione, inizia a funzionare, il club inizia a funzionare. Si sta facendo un lavoro fantastico e sono felice. Da adesso, dal 1° luglio sono più coinvolto, voglio lavorare con loro".

Poi il piatto forte, il destino sportivo di Big Rom: "Tutte le parti sanno cosa pensiamo, penso debba tornare il 12 o 13 luglio per essere con la squadra per iniziare la pre-season - ha dichiarato l'ex Tottenham -. Mi aspetto da lui, come da tutti i giocatori, che venga nel mio ufficio per salutarmi. Se è ancora un giocatore del Chelsea...".

