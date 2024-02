Non provate a fermarci. Questo è il messaggio che l'Inter manda ancora una volta a tutte le squadre del campionato italiano. Arriva il decimo successo in questo 2024 su dieci incontri disputati per la squadra di Simone Inzaghi, che stende anche il Lecce al Via del Mare in una partita dove i nerazzurri danno una dimostrazione di forza impressionante, unita ad una capacità di fare ciò che vuole in ogni partita a dir poco clamorosa. Perché i salentini non giocano male, soprattutto nel primo tempo fanno qualcosa di interessante, però quando l'Inter decide di ingranare guai a trovarsi sulla sua strada. Apre Lautaro Martinez al 15esimo, poi nella ripresa Davide Frattesi e ancora Lautaro, che arriva a quota 101 in Serie A, allargano la voragine nel giro di appena due minuti. Stefan de Vrij cala il poker al 67esimo, poi è pura accademia. L'Inter torna a nove punti di vantaggio sulla Juventus e mercoledì recupererà la gara contro l'Atalanta, forse l'esame conclusivo prima di arrivare all'agognata tesi di laurea tricolore. Ma l'intenzione è quella di non voler smettere in questa abbuffata pantagruelica di successi. Lecce che invece esce contestato dai suoi tifosi.

IL TABELLINO

LECCE-INTER 0-4

MARCATORI: 15', 56' Lautaro Martinez, 54' Frattesi, 67' De Vrij

LECCE: 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 59 Touba (57' 16 Gonzalez), 25 Gallo; 29 Blin, 20 Ramadani (80' 18 Berisha), 8 Rafia (57' 77 Kaba); 7 Almqvist (77' 10 Oudin), 91 Piccoli, 11 Sansone (57' 22 Banda).

In panchina: 40 Samooja, 98 Borbei, 9 Krstovic, 12 Venuti, 23 Esposito, 45 Burnete, 50 Pierotti.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

INTER: 77 Audero; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi (76' 41 Akinsanmiro), 21 Asllani (55' 23 Barella), 22 Mkhitaryan (64' 14 Klaassen), 32 Dimarco (76' 17 Buchanan); 10 Lautaro Martinez (64' 8 Arnautovic), 70 Sanchez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 20 Calhanoglu, 28 Pavard, 36 Darmian, 49 Sarr, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Doveri (sostituito dal 46esimo da Baroni). Assistenti: M. Rossi - Di Gioia. Quarto ufficiale: Baroni. VAR: Valeri. Assistente VAR: Mariani.

Note

Ammoniti: Sansone (L), Asllani (I), Mkhitaryan (I)

Corner: 6-10

Recupero: 1°T 2', 2°T 0'.

90' - FISCHIA BARONI, RIEN NE VA PLUS AL VIA DEL MARE!!! L'INTER STENDE ANCHE IL LECCE CON UN SECCO 4-0 E VOLA SEMPRE PIU' IN ALTO

89' - Dumfries! A tu per tu con Falcone su cross di Barella colpisce di testa ma prende la sfera indirizzandola a sinistra. Non ci sarà recupero.

88' - De Vrij ruba palla e calcia da fuori, palla deviata che si impenna e finisce in corner.

86' - Ancora Piccoli ci prova, sicura la parata di Audero.

84' - Baroni ferma il gioco per un colpo subito da De Vrij. Che però si rialza prontamente.

83' - Buchanan tenta l'uno contro uno, ci riesce una volta ma non una seconda. La palla finisce sul fondo.

80' - Nel Lecce, Oudin e Berisha hanno preso il posto di Almqvist e Ramadani.

78' - Conclusione di Arnautovic, Falcone ci mette i piedi e manda in calcio d'angolo.

76' - Ecco i cambi: Akinsanmiro rileva Frattesi, Buchanan prende il posto di Dimarco.

76' - Falcone con un guizzo nega il quinto gol a Carlos Augusto, altra progressione micidiale di Frattesi. Bravo Arnautovic nella gestione della palla.

75' - Farris dà le ultime indicazioni ad Akinsanmiro, che sta per fare il suo debutto in Serie A. Pronto a entrare anche Buchanan.

74' - Dumfries parte bene sulla destra poi prova a servire Arnautovic, ancora Blin bene in chiusura.

72' - Prova l'affondo Klaassen, anticipato da Blin in corner.

71' - C'è lavoro anche per Audero, che blocca facilmente la conclusione di Piccoli.

IL GOL DI DE VRIJ: Stacco imperiale dell'olandese da calcio d'angolo, palla lì dove Falcone non può arrivare. Per il difensore è il primo gol in questo campionato.

67' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRR!!! STEEEEEEEEEEEEEEFAAAAAAAAAAAAANNNN DEEEE VRIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJJJJJJJ!!!

66' - Banda a un passo dal gol. Lo zambiano punta l'area e calcia un bel diagonale che va fuori di pochi centimetri.

64' - Piccoli prova la botta a sorpresa, palla alta. Nell'Inter fuori proprio Mkhitaryan, dentro Klaassen. Spazio anche ad Arnautovic che rileva Lautaro Martinez.

63' - Mkhitaryan cade a terra in uno scontro con Kaba, Baroni non fischia. L'armeno poi commette fallo e viene ammonito.

60' - Lautaro prova a saltare due difensori, Blin riesce ad intercettare la sfera. Poi Baroni ferma tutto per fuorigioco.

58' - Cambi per Inzaghi e D'Aversa: Asllani lascia il campo a Barella, tra i salentini fuori Sansone, Touba e Rafia per Banda, Gonzalez e Kaba.

IL GOL DI LAUTARO: Frattesi spacca le linee difensive del Lecce con una volata poderosa, poi trova il tracciante che Lautaro deve appoggiare in porta.

56' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZ!!

IL GOL DI FRATTESI: Sfondamento di Bisseck fino ai 20 metri, poi Sanchez decide di prendere la situazione in pugno. Gestione del pallone fino alla linea di fondo e palla in mezzo dove Frattesi con un inserimento perfetto appoggia in porta da zero metri.

54' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! DAAAAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIIIIDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FRAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!

51' - Mkhitaryan si invola in avanti, poi prova a mettere in mezzo trovando per due volte l'opposizione di Touba.

49' - Risponde l'Inter con un tiro al volo potente di Dimarco, bravo Falcone a respingere a mani aperte.

47' - Subito Lecce pericoloso! Sansone prova il tiro ma scivola, però riesce a tenere il pallone. Passaggio per Gallo che mette in mezzo dove Blin in tuffo di testa manda alto di poco.

-----

19.11 - Sarà del Lecce il primo pallone della ripresa: PARTITI!

19.10 - Inter che entra solo adesso in campo.

19.07 - Recupero che si allunga, le squadre si affacciano ora nel tunnel.

19.05 - Attenzione, colpo di scena: Doveri alza bandiera bianca per infortunio, la ripresa sarà diretta dal quarto uomo Baroni.

19.02 - Riscaldamento intenso per Barella, che prima ha avuto con colloquio con gli assistenti di Inzaghi affiancato da Calhanoglu.

----

48' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Lecce, decide sin qui il gol di Lautaro Martinez.

47' pt - Sansone prova in maniera un po' egoistica la conclusione, palla fuori.

46' pt - Dumfries in mezzo, Falcone esce ed intercetta la traiettoria. Poi Audero esce a valanga per evitare l'intervento di Piccoli.

45' - Asllani ci prova. Bella finta del centrocampista nerazzurro su un difensore, poi tiro dalla distanza controllato da Falcone. Saranno due i minuti di recupero.

44' - Sansone pressa Audero intercettando il suo rilancio, palla in fallo laterale.

43' - Sanchez riceve palla da posizione favorevole, potrebbe calciare ma serve Dumfries che poi prova il suggerimento dentro. Touba sceglie il tempo bene e spazza in corner.

42' - Frattesi strappa palla di forza e mette in mezzo, Baschirotto si tuffa sul pallone e manda in calcio d'angolo.

39' - Asllani colpito duramente da Rafia, gioco fermato da Doveri dopo qualche secondo.

38' - Lecce che prova ad andare via palla al piede, Doveri però ferma tutto per un fallo e per ammonire Asllani.

36' - De Vrij preso in controtempo sul cross di Rafia, Carlos Augusto manda in corner.

34' - Bisseck controlla male un pallone, poi serve Audero che deve spazzare via per evitare il pressing di Piccoli.

32' - Difesa Inter collassata in mezzo all'area, spiovente che finisce tra i piedi di Gallo che solo soletto a destra cerca la conclusione al volo sbagliando tutto. E beccandosi i rimbrotti dei compagni.

31' - Rischia qualcosa l'Inter su una nuova iniziativa del Lecce nata da un errore insolito di Lautaro, poi sulla ripartenza Mkhitaryan mette una palla troppo profonda per Sanchez.

29' - Grande apertura di Sanchez per Frattesi che però perde l'attimo una volta entrato in area, libera la difesa salentina.

27' - Dumfries lancia in profondità per Sanchez, anticipato da Touba. Poi Doveri fischia fallo di Piccoli su Asllani, tra le proteste del pubblico e dei giocatori giallorossi.

25' - Piccoli si intestardisce nel controllo ignorando Sansone libero in area, Bisseck manda la palla in corner.

22' - Mkhitaryan! Grande chance per il raddoppio. Cross di Frattesi respinto da Falcone, palla recuperata da Sanchez che trova bene l'armeno il cui diagonale finisce fuori di un niente.

21' - Iniziativa pericolosa del Lecce con Sansone che prova per due volte la conclusione, sul secondo tiro De Vrij e Carlos Augusto smorzano la traiettoria agevolando Audero.

20' - De Vrij strappa palla con nonchalance a Piccoli e innesca un contropiede dell'Inter che però non porta frutti.

IL GOL DI LAUTARO: Carlos Augusto si frappone sulla traiettoria di Touba e converte l'azione servendo Asllani. Bravo il 21 nerazzurro a trovare un pallone perfetto per imbeccare Lautaro che tenuto in gioco da Baschirotto si invola e trafigge Falcone in uscita. Per Lautaro è il centesimo gol in Serie A.

15' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAROOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZ!!

13' - Almqvist strappa palla alla difesa, Rafia mette in mezzo dove Piccoli non può arrivare bene. C'era comunque offside.

12' - Piace al pubblico l'intraprendenza iniziale del Lecce.

10' - Crossa Piccoli, buon anticipo di Bisseck.

8' - Tocco dentro di Sanchez a cercare Dimarco, Gendrey mette il piede e manda in corner.

7' - Occasione per il Lecce. Punizione di Sansone, Dimarco sporca il pallone agevolando la traiettoria per Almqvist che però colpisce col destro che non è il suo piede. Palla alta.

5' - Sanchez controlla bene un pallone e prova a lanciare Asllani, anticipato dal connazionale Ramadani.

3' - Colpo di testa di Lautaro su cross di Dimarco, l'argentino cerca forse il secondo palo ma la palla non prende il giro desiderato. Il Toro era comunque in fuorigioco.

2' - Subito cartellino giallo per Sansone, che ferma Bisseck lanciato in avanti.

2' - Rischio per Bisseck sull'aggressione di un avversario, il tedesco reagisce con le maniere forti. Doveri non fischia fallo.

----

18.01 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

18.00 - Sorteggio del campo tra Blin e Lautaro

17.59 - Lecce e Inter entrano in campo.

17.46 - Squadre che rientrano negli spogliatoi, tra poco si comincia.

----

