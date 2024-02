Inter in vantaggio al Via del Mare al termine dei primi 45 minuti, in cui è emerso grande agonismo e una buona gestione della squadra di Simone Inzaghi, andata in vantaggio abbastanza presto e nonostante l'ampio turn over in atto.

Partono meglio i salentini, almeno come approccio: aggressivi e con il baricentro alto, approfittando di potenziali titubanze dovute alla scarsa affinità tra i calciatori nell'undici nerazzurro. L'Inter impiega un po' a prendere le misure della gara, poi capisce che alle spalle della prima linea giallorossa si creano spazi e grazie al lavoro di Alexis Sanchez e Lautaro Martinez inizia a infilarsi palla al piede. Ed è così che Kristjan Asllani pesca sul filo del fuorigioco il Toro per il vantaggio ospite (100esimo gol in Serie A per lui).

inevitabile che i padroni di casa provino a reagire, ma la rete subita incute timore nei ragazzi di Roberto D'Aversa che sbagliano qualche movimento di troppo e aprono ulteriori varchi che però l'Inter (soprattutto con un sinistro fuori misura di Henrikh Mkhitayan) non sfrutta. Nel mentre gli animi si scaldano per qualche decisione di Daniele Doveri poco gradita dal pubblico del Via del Mare.