Ospite del Palermo Football Conference, l'agente Mario Giuffredi ha dato un importante annuncio a proposito del futuro di Francesco Pio Esposito (RILEGGI QUI L'ESCLUSIVA), l'attaccante di proprietà dell'Inter al momento protagonista del campionato di Serie B con la maglia dello Spezia: "Abbiamo trovato un accordo con l'Inter per il rinnovo di Pio Esposito fino al 30 giugno 2030: aspettiamo i tempi per mettere le firme e formalizzare l'accordo ma la questione è chiusa", ha afffermato a Tutto Mercato Web.

Ma è vero che lo cercava anche il Palermo ma gli hanno preferito Le Douaron?

"Io propongo i miei calciatori ai club che ritengo siano adatti a loro. In estate l'ho proposto all'allora ds Morgan De Sanctis, poi ogni direttore fa le sue scelte e successivamente si vede se sono azzeccate oppure no. Io devo però rispettarle. Sono rimasto contento, comunque, visto l'epilogo di Pio Esposito allo Spezia. Siamo felici".

Qualche chiamata dall'estero per lui è arrivata?

"Pio è un 2005, i club più importanti hanno fatto delle verifiche per lui, chiamandoci. Ma è molto legato all'Inter, con cui c'è sempre stato un ottimo rapporto. Ed eravamo entrambi convinti del percorso da fare: ho sempre risposto ai vari club, per cortesia, ma le idee erano talmente chiare...".

E allo Spezia c'è anche il fratello Salvatore.

"Credo sia il centrocampista col rendimento più importante della Serie B. Un giocatore si giudica anche dai numeri e lui ha fatto 6 gol e 8-9 assist: dati importanti per il ruolo. Credo e spero che, continuando così, possa dimostrare di essere un giocatore da Serie A nella prossima stagione".

Chiudendo con la famiglia, Sebastiano è a Empoli.

"Sta facendo un'annata significativa: è arrivato a 8 gol in Serie A e un paio in Coppa Italia. Sta andando forse oltre le aspettative di un po' tutti. Sebastiano ha avuto anni difficili, era importante confrontarsi con la Serie A ed è salito sul treno della rivalutazione, da che era un giovane. Però deve capire che deve finire bene e i mesi più importanti sono marzo, aprile e maggio: se fa doppia cifra e salva l'Empoli, significa che sul treno ci è salito e avrà un mercato di un certo tipo; altrimenti non potrà arrivare a destinazione".

