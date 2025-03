“Il classe 2005 più forte d’Italia”. L’Inter e gli agenti di Francesco Pio Esposito non hanno alcun dubbio sulla forza del calciatore attualmente in prestito allo Spezia. Il giovane attaccante, titolarissimo dell’Under 21, capocannoniere della Serie B, monitorato anche da Luciano Spalletti per la nazionale maggiore, mette tutti d’accordo quindi sulle sue qualità. Ecco quindi che i nerazzurri vorrebbero prolungare il contratto del loro canterano, in scadenza nel 2027, arrivando al 2029, se non al 2030. Dall’altra parte chiaramente c’è apertura a tale eventualità, ma a dispetto delle ultime voci che vorrebbero l'accordo ormai intavolato, serviranno ancora discorsi approfonditi per arrivare a dama.

Se infatti da una parte sia Piero Ausilio sia Dario Baccin hanno già espresso la volontà dell’Inter di prolungare l’accordo di Pio, dall’altra l’entourage del giocatore nativo di Castellammare di Stabia, conscio del valore del proprio assistito, vuole strappare un accordo importante, facendogli guadagnare quanto merita. Al momento quindi la distanza tra domanda e offerta è piuttosto ampia, quasi il doppio tra quanto auspicato e quanto proposto. Oggi Esposito guadagna 300 mila euro e ha il contratto in scadenza nel 2027, non c'è dunque tutta questa urgenza di trovare un'intesa nel breve termine. Serviranno dunque nuovi incontri tra le parti e uno sforzo maggiore per venirsi incontro per arrivare alla fumata bianca. Che è l'obiettivo e il desiderio di tutti.