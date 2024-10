Zdravko Kuzmanovic, ex centrocampista serbo con un passato anche nell'Inter, parlando ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, si è lanciato in un pronostico secco sulla stagione dei nerazzurri: "In Serie A non sta andando male ma è presto, anche in Champions stanno facendo bene. La squadra dell'Inter è forte e penso che alla fine vinceranno anche il campionato. Se percepisco un po' di appagamento dopo la seconda stella? Non credo proprio. Penso che alla fine dominerà questa Serie A, la mia Inter alla fine sarà di nuovo davanti a tutti". Ma non solo Scudetto, visto che per Kuz è possibile l'ein plein con la Champions: "Perché no? Ha una squadra forte e rodata con giocatori che stanno insieme da tanto tempo. Per me sono tra i favoriti per la vittoria finale. L'Inter non deve sentirsi inferiore rispetto a Manchester City e Real. Hanno giocato una grande partita all'Etihad dove potevamo pure vincere (0-0 ndr) avendo avuto 2-3 occasioni per far gol. Nella vita non bisogna mai avere complessi d'inferiorità".

Kuzmanovic si è detto possibilista anche per la conquista del Pallone d'oro da parte di Lautaro Martinez: "Sono d'accordo con Lionel Messi, ci può stare se si guarda tutto quello che il Toro ha fatto con l'Argentina e con l'Inter, giocando tra l'altro anche una finale di Champions. Già meritava di vincerlo in passato, stesso discorso per quest'anno. Occhio però perché anche Vinicius sta andando alla grande. Sono entrambi molto forti ma io come tifoso dell'Inter dove ho giocato qualche anno spero che sarà Martinez a trionfare a Parigi".

