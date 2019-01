Giunge proprio in queste ore un'ulteriore conferma della possibile partnership di Jack Ma con Zhang in chiave Inter. Secondo quanto annunciato direttamente dalla Borsa di Shenzhen, Suning International Group Co., una consociata del rivenditore online cinese Suning.com, contribuirà con 50 milioni di dollari a lanciare congiuntamente il fondo Yunfeng Capital di Jack Ma. Un indizio che si aggiunge a tutti gli altri già evidenziati oggi dalla stampa italiana.

Marco Di Francesco

