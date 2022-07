"La condizione sta crescendo e ho visto il giusto spirito. I ragazzi sono stati squadra e abbiamo cercato di mettere in pratica quello che stiamo provando in allenamento, per questo sono molto soddisfatto. Sapevamo di dover affrontare dei test impegnativi nel precampionato ma era quello che volevamo. I tifosi? Sappiamo di avere grande sostegno da parte dei nostri tifosi – ha concluso il Mister -. Già in queste amichevoli si sente la passione degli interisti, che ci ha accompagnato anche in tutta la scorsa stagione. Noi stiamo lavorando duro per cercare di dare loro delle soddisfazioni", ha concluso il tecnico nerazzurro.